Oppenheimer, David Dastmalchian parla della reunion con Christopher Nolan

A quindici anni dall’uscita nei cinema de Il Cavaliere Oscuro, David Dastmalchian, che nel cinecomic di Christopher Nolan aveva una piccola parte, tornerà in una pellicola dell’acclamato regista, ovvero sia Oppenheimer, in uscita a luglio nelle sale con Universal.

L’attore ha potuto parlare di questa reunion in una chiacchierata fatta con l’Hollywood Reporter a margine degli impegni stampa per Ant-Man and the Wasp: Quantumania dove interpreta Veb.

In riferimento ad Oppenheimer la testata domanda a David Dastmalchian:

A volte gli attori hanno come delle sensazioni viscerali sul fatto che un regista, un giorno, li richiamerà. Nel 2007 quando hai lasciato il set de Il cavaliere Oscuro a Chicago, che è stato anche il tuo primo film, ti aspettavi che Christopher Nolan ti avrebbe richiamato per un dramma storico come Oppenheimer?

Questa la risposta data da Dastmalchian:

Assolutamente no. Non è un mistero che io sia una persona devota alla forma narrativa dei fumetti. Credo sia una forma di storytelling molto importante che amo, in ogni sua forma anche editoriale, fin da quando ero ragazzino. Non riuscivi a credere di trovarmi sul set di un film di Batman dove interpretavo un personaggio che faceva parte della legione di Joker, il mio villain della Dc preferito […] E non riuscivo neanche a credere di essere diretto da una persona che, secondo me, è uno dei più grandi registi di tutti i tempi. Per questo, una volta finita, ho pensato “Beh, è andata”. Avevo avuto questa bella esperienza e non immaginavo che ci sarebbe stato dell’altro neanche nei miei sogni più selvaggi. Non immaginavo davvero che avrei avuto la possibilità di recitare ancora per lui, ma, in senso più generale, non credevo neanche che avrei recitato di nuovo! Col passare degli anni sono stato davvero fortunato, ho potuto prendere parte a storie fantastiche e incredibili con dei filmmaker straordinari. Mi sono dato dei pizzicotti ogni volta. Per questo, quando mi ha chiamato per Oppenheimer per dirmi che mi voleva di nuovo su un suo set è stato, ed è ancora, difficile da processare. Mi domando anche oggi “Ma è tutto vero?”.

Oppenheimer, tutte le informazioni sul film:

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX® che porta il pubblico nell’avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

Il film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine “”Kitty”” Oppenheimer. Il premio Oscar® Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica.

La candidata all’Oscar® Florence Pugh interpreta la psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence.

Oppenheimer è interpretato dal vincitore dell’Oscar® Rami Malek e questo film vede Nolan riunirsi con l’attore, scrittore e regista otto volte candidato all’Oscar® Kenneth Branagh.

Il cast comprende anche Dane DeHaan (Valerian e la città dei mille pianeti), Dylan Arnold (serie Halloween), David Krumholtz (La ballata di Buster Scruggs), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) e Matthew Modine (Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno).

Il film è tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin. Il film è prodotto da Emma Thomas, Charles Roven di Atlas Entertainment e Christopher Nolan.

Oppenheimer è girato sia in IMAX® 65mm che in pellicola di grande formato 65mm che include, per la prima volta in assoluto, sezioni in fotografia analogica IMAX® in bianco e nero.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Hollywood Reporter