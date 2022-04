Stanno proseguendo a Princeton, New Jersey, le riprese di, il nuovo film di Christopher Nolan con Cillian Murphy nei panni del protagonista e, nei nuovi scatti approdati online, possiamo vedere fotografato l’attore di Peaky Blinders insieme a Emily Blunt (A Quiet Place 1 e 2) che, nell’attesissimo lungometraggio, interpreta Kitty Oppenheimer, la moglie dello scienziato.

Se, da una parte, per Emily Blunt quella in Oppenheimer è la prima collaborazione con l’acclamato filmmaker Christopher Nolan dall’altra è una era e propria reunion con Cillian Murphy con cui ha condiviso il set di A Quiet Place 2 (LEGGI LA RECENSIONE). Come al solito, trattandosi di foto pubblicate dal Daily Mail non possiamo riportarne, integralmente o parzialmente, nessuna quindi se volete vederle non dovete fare altro che cliccare qua sotto.

Oppenheimer: le foto di Emily Blunt e Cillian Murphy sul set del film

L’attesa pellicola del regista della trilogia del Cavaliere Oscuro è basato sul libro edito nel 2006 intitolato American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer scritto da Kai Bird e Martin J. Sherwin. È il primo film del regista a non essere prodotto dalla Warner Bros.

Trovate tutte le informazioni sull’attesissimo film di Christopher Nolan prodotto dalla Universal Pictures nella nostra scheda.

