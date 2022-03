Secondo quanto riportato da Deadline , il cast di, la nuova pellicola di Christopher Nolan in arrivo a luglio del 2023, può vantare ancora un altro ingresso.

Dopo l’aggiunta di David Dastmalchian, di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, questa volta si tratta di Jason Clarke, di recente visto in Pet Semetary e prossimamente nella serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.

Nel resto del cast di Oppenheimer troviamo Cillian Murphy nei panni del protagonista, Kenneth Branagh, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, David Dastmalchian, Matthew Modine Michael Angarano, Alden Ehrenreich e David Krumholtz.

La pellicola uscirà nei cinema il 21 luglio del 2023.

Cosa ne pensate di questo nuovo ingresso nel cast del film di Christopher Nolan? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!