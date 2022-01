Cominciano a delinearsi i contorni delle tempistiche di riprese di, la nuova pellicola diche verrà prodotta, come noto, dalla Universal e non dalla Warner Bros.

Grazie al leak di una nota di produzione (via Word of reel), abbiamo appreso che la lavorazione dovrebbe cominciare a febbraio e protrarsi fino a giugno per circa cinque mesi di riprese (il budget del progetto dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 milioni di dollari).

Il lungometraggio sarà nei cinema il 21 luglio del 2023, uno slot abbastanza normale per i film di Christopher Nolan nonché una data che precede di circa quindici giorni la ricorrenza dello sgancio della bomba sulla città giapponese di Hiroshima, avvenuto il 6 agosto del 1945. Qualche settimana fa abbiamo appreso una nuova notizia di casting, quella relativa a Josh Hartnett. Non si sa ancora quale sarà il ruolo dell’attore visto di recente in Wrath of man – la furia di un uomo (LEGGI LA RECENSIONE), l’ultimo film di Guy Ritchie.

L’importante cast del film di Christopher Nolan comprende Matt Damon, Robert Downey Jr. Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek e Cillian Murphy che vestirà proprio i panni di J. Robert Oppenheimer, lo scienziato a capo del Progetto Manhattan che portò all’invenzione della Bomba Atomica.

