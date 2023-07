Fra le varie ragioni per cui Oppenheimer ha fatto e fa parlare di sé c’è anche la questione degli effetti speciali e le dichiarazioni, ampiamente fraintese, di Christopher Nolan secondo cui il film non ha nessuna inquadratura in CGI. Se le polemiche annesse vi sono sfuggite, potete recuperare tutto in questo articolo.

E proprio a margine di questa cosa, Cartoon Brew fa notare una cosa che, seppur evidenziata polemicamente perché Oppenheimer è la pellicola del momento (insieme a Barbie ovviamente), rappresenta comunque un malcostume hollywoodiano in un periodo in cui le dinamiche dell’industria dello spettacolo statunitense vengono messe in discussione dai due scioperi – quello degli attori e quello degli sceneggiatori – attualmente in essere.

In buona sostanza, il sito citato ha riportato le segnalazioni di chi ha notato di come, nei crediti finali della pellicola di Nolan, vengano riportati i nomi di sole 27 persone della DNEG, la digital factory che ha contribuito a dare vita agli effetti digitali di Oppenheimer. Solo che nel sito ufficiale della compagnia l’elenco è ben più ricco: più di 160 individui.

Ora, come abbiamo segnalato già nel titolo, Nolan e la Universal non hanno fatto nulla di non consentito: spesso e volentieri nei crediti dei grandi blockbuster non vengono elencati tutti i nomi delle persone che hanno lavorato agli effetti speciali digitali di un lungometraggio proprio perché le case di produzione non sono tenute a farlo e non hanno vincoli di sorta (anche perché i VFX artist non hanno una guild che li rappresenti come quella degli attori o dei registi e non hanno tutele in materia di crediti).

Vero è che, sindacato o meno, il rapporto fra major e studi di effetti speciali digitali è molto delicato. Forse ricorderete che, qualche mese fa, i Marvel Studios sono stati ampiamente biasimati per il trattamento riservato a tali realtà, fra accuse di sfruttamento e compensi al limite del ridicolo. Trovate maggiori dettagli in materia qui e qui.

FONTE: Cartoon Brew

