Proseguono le riprese di, il nuovo film di Christopher Nolan e dalle riprese in esterni in quel di Princeton, New Jersey, sono arrivati dei nuovi scatti grazie ai quali possiamo ammirare nuovamente Cillian Murphy nei panni del protagonista e, per la prima volta, anche Robert Downey Jr nei panni di Lewis Strauss

Qualche settimana fa da Los Alamos, nel New Mexico, erano arrivati i primi scatti dal set di Oppenheimer nei quali erano presenti il già citato Cillian Murphy nei panni dello scienziato e Matt Damon in quelli del Tenente Gerenale Leslie Groves (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Le nuove foto dal set di Oppenheimer arrivano grazie al Daily Mail e come sempre, per questioni di copyright, non possiamo riportare le immagini che ritraggono Cillian Murphy e Robert Downey Jr sia durante le riprese che in alcune pause della lavorazione. Potete trovarle direttamente sul Daily Mail cliccando qui.

Il lungometraggio diretto da Christopher Nolan è basato sul libro edito nel 2006 intitolato American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer scritto da Kai Bird e Martin J. Sherwin e sarà il primo del regista a non essere prodotto dalla Warner Bros.

Oppenheimer racconterà la storia di J. Robert Oppenheimer, un fisico teorico che contribuì all’invenzione della bomba atomica. A interpretarlo vi sarà Cillian Murphy, affiancato da Florence Pugh, Rami Malek, David Dastmalchian,, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Jack Quaid, Matthew Modine, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Alden Ehrenreich, Alex Wolff, David Krumholtz. Il film uscirà il 21 luglio 2023.

Trovate tutte le informazioni sull’attesissimo film di Christopher Nolan prodotto dalla Universal Pictures nella nostra scheda.

Che ne dite e quanto attendete Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan con Cillian Murphy? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

