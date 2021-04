ha vinto l’Oscar come migliore attore alla 93esima edizione degli Academy Award per la sua interpretazione in The Father – un vero e proprio colpo di scena dell’ultimo minuto che a quanto pare ha colto di sorpresa anche i produttori della cerimonia, i quali per la prima volta nella storia avevano deciso di piazzare per ultima questa categoria, dopo miglior film e migliore attrice, convinti (come tutti) che a vincere sarebbe stato Chadwick Boseman. A 83 anni, l’attore è ufficialmente il più anziano vincitore di un Oscar alla recitazione di sempre, battendo Christopher Plummer (82).

Joaquin Phoenix ha dovuto accettare il premio a nome di Hopkins, concludendo in maniera decisamente brusca una cerimonia che si era svolta in maniera molto lineare e quasi compassata. È chiaro che se avesse vinto Boseman, la cerimonia sarebbe terminata in maniera decisamente diversa. Sui social la notizia è stata accolta in maniera mista: moltissimi, infatti, i sostenitori dell’interpretazione di Anthony Hopkins che hanno festeggiato per la sua vittoria, ma moltissimi anche i fan di Boseman che speravano in un Oscar e che sono rimasti delusi soprattutto dall’aspettativa dovuta allo spostamento della categoria alla fine della cerimonia…

They build the entire show around a Chadwick Boseman ending and then Anthony Hopkins won and didn't show up — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) April 26, 2021

The #Oscars shifting Best Picture ahead of Best Actor just to snub Chadwick Boseman is why I’m losing faith in award shows — Julian Del Gaudio (@JulianDelGaudio) April 26, 2021

Now why would they make best actor last just to snub Chadwick and the winner isn't even there I'm spinning — Free Britney Activist (@flawedcrystals) April 26, 2021

NO ACADEMY AWARD FOR CHADWICK BOSEMAN? I'M PISSED. REST IN PEACE, KING. YOUR MOVIES WILL ALWAYS BE REMEMBERED. #Oscars pic.twitter.com/tsv1h0tTF9 — Denizcan James (@MrFilmkritik) April 26, 2021

Chadwick Boseman may not have won a oscar this evening but he won our hearts and that’s what really matters. hope you’re doing good up there Chad.#Oscars pic.twitter.com/bwkEa9UMs8 — mårti ⎊ ceo of paul rudd 🚩 (@IR0NLANG) April 26, 2021

Anthony Hopkins assolutamente magistrale in The Father, la sua vittoria è meritatissima perché ha emozionato tanto, ma allo stesso modo l’interpretazione di Chadwick Boseman è stata meravigliosa, e sarà ricordata per sempre. #Oscars — Cinema is the answer to everything. 🕊❤️ (@_amantedelcine_) April 26, 2021

Cara giuria dell'Academy, Anthony Hopkins è una leggenda, ok, ma almeno per quest'anno potevate chiudere un occhio e mettervi d'accordo nel dare l'Oscar postumo a Chadwick Boseman#Oscars pic.twitter.com/CYOdXQGy9u — S I L V I A ✨ (@SilviaMangiapa1) April 26, 2021

Tutto il rispetto per Chad ma Anthony Hopkins questo OSCAR se le meritato performance da brividi e sono troppp felice.#Oscars — Cᴸᴬ Cᴸᴬ Cᴸᴬᴺᴰ'S World 🎬🐶💋💄🐹 (@TataChips86) April 26, 2021