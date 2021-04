Che gli ascolti della 93esima edizione degli Oscar fossero destinati a essere bassi era previsto, ma forse nessuno si aspettava un calo così drammatico come quello registrato ieri sera sulla ABC: la cerimonia degli Academy Awards è stata vista solo da 9,85 milioni di spettatori americani, con un rating di soli 1.9 punti nella preziosa fascia d’età 18/49.

Si tratta di una cifra nettamente inferiore a quella dell’anno scorso, che rappresentava già un minimo storico: -58% negli ascolti puri e -64,2% nella demografica. Va detto che non sono stati inclusi gli ascolti su YouTubeTV, Hulu+Live, ABC.com, l’app ABC e altre opzioni digital: i dati finali usciranno domani.

Un tracollo che tuttavia difficilmente convincerà l’Academy e la ABC a ripensare alla cerimonia: nonostante negli ultimi anni gli ascolti degli Oscar siano calati progressivamente, quest’anno il crollo era previsto. I cinema americani sono rimasti chiusi per buona parte del 2020 e la prima parte del 2021, i film candidati sono stati visti da pochissimi spettatori e in generale non c’era attesa per una cerimonia che peraltro è slittata alla fine di aprile (rispetto al tradizionale frame tra febbraio e marzo) ed è stata proposta in una formula completamente diversa (e meno glamour) del solito.

I produttori sapevano di questo risultato inevitabile, e hanno preferito progettare una cerimonia che celebrasse il cinema di un anno difficile come il 2020, senza concentrarsi troppo sul renderla snella, divertente, allegra e ammiccante verso le nuove generazioni (a parte la parentesi quiz). Non a caso, i discorsi di accettazione sono stati tutti lunghi e verbosi, quando solo l’anno scorso si escogitavano metodi per ridurli il più possibile.

Gli Oscar del 2022 rappresenteranno una nuova partenza, e siamo sicuri che per l’occasione i produttori punteranno a uno show che faccia molti più ascolti.

Fonte: Deadline