Ci siamo, mancano ormai meno di due settimane alla notte degli Oscar: anche se con due mesi di ritardo, e in una modalità diversa dal solito (sarà divisa tra la Union Station di Los Angeles e il Dolby Theatre), gli Academy Awards si terranno anche quest’anno, e noi di BadTaste.it seguiremo l’evento in diretta su Twitch.

La 93esima edizione degli Oscar verrà trasmessa in Italia da Sky, e vedrà sfidarsi film come Nomadland, Mank, The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Sound of Metal e Il processo ai Chicago 7. L’Italia sarà rappresentata da Pinocchio, candidato ai migliori costumi e al miglior trucco e parrucco, e da Laura Pausini, candidata per la miglior canzone per La vita davanti a sé.

E come sempre, nell’attesa della Notte delle Stelle, oggi vi proponiamo gli Oscar Ballot personalizzati.

Una volta compilati i vostri pronostici potrete condividerli sui social o stamparli per confrontarli durante la Notte degli Oscar. Nella pagina dei pronostici abbiamo anche inserito un file da stampare sul quale potete spuntare i film che avete visto, così da sapere quali recuperare entro il 25 aprile.

Come sempre, utilizzeremo questi pronostici per realizzare delle previsioni alla vigilia degli Oscar e per decretare i dieci utenti che hanno indovinato più statuette. Ovviamente conterà anche quando sono stati compilati i pronostici: a parità di Oscar indovinati, chi avrà compilato il pronostico prima sarà avvantaggiato.

Compilando i pronostici degli Oscar 2021 avrete anche la possibilità di iscrivervi alla nostra newsletter, per rimanere sempre aggiornati, e non dimenticate di diventare nostri sottoscrittori per aiutarci a crescere e a continuare a realizzare iniziative come questa!

Noi di BadTaste.it seguiremo l’evento a partire dalle 23.30 del 25 aprile qui sul sito e in streaming sul nostro canale Twitch, inoltre parteciperemo alla lunga maratona diurna sul canale della SlimDogs: alle 18 Gabriele Niola discuterà della categoria miglior regia assieme a Gabriele Mainetti, alle 20 Andrea Bedeschi discuterà delle categorie attore/attrice assieme ad Andrea Arcangeli e alle 23.30 Francesco Alò discuterà della categoria miglior film insieme a Claudio Di Biagio. Nei prossimi giorni vi riveleremo tutti i dettagli!

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra pagina speciale.

Potete commentare qui sotto o sul forum.