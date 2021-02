Dopo aver annunciato le shortlist di nove categorie ieri sera, oggi l’Academy ha finalmente confermato i propri piani per quanto riguarda la cerimonia della 93esima edizione degli Oscar, svelando i primi dettagli su come verrà gestito l’evento.

Sarà uno spettacolo con partecipazione in persona ma verrà trasmesso da più location e non solo dal Dolby Theatre di Los Angeles:

Questo è stato un anno unico che ha richiesto moltissimo a tantissime persone, e così l’Academy intende presentare gli Oscar in maniera diversa dal solito, pur dando la priorità alla salute e alla sicurezza di chi parteciperà. Per creare uno spettacolo che preveda la partecipazione dal vivo come vuole il nostro pubblico globale, ci adatteremo alle richieste dovute alla pandemia, e così la cerimonia verrà trasmessa in diretta da località diverse, incluso l’iconico Dolby Theatre. Vi daremo altri dettagli presto.

A settembre gli Emmy sono stati la prima grande cerimonia trasmessa durante la pandemia, proponendo una formula ibrida in streaming e dal vivo. I Golden Globes proporranno un’edizione “smezzata”, con Tina Fey che condurrà da New York e Amy Poehler da Los Angeles. Per gli Oscar, si ipotizza che parti della cerimonia si svolgano all’aperto, come all’Hollywood Bowl e a Londra (per i nominati europei).

Vi ricordiamo che la votazione delle nomination degli Oscar si terrà dal 5 al 9 marzo, mentre le candidature verranno annunciate il 15 marzo. La cerimonia di premiazione verrà trasmessa la sera del 25 aprile. La produzione sarà a cura di Jesse Collins, Stacey Sher e Steven Soderbergh, non sappiamo ancora chi si occuperà della regia e della conduzione della serata.

