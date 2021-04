Glisi terranno il prossimo 25 aprile, una data anomala che è stata scelta, chiaramente, per far fronte alle difficoltà generate dalla pandemia di nuovo Coronavirus partita dalla Cina. Oltre a essere destinati a entrare nella storia per il particolare contesto storico, gli Oscar del 2021, per lo meno stando ai risultati del poco incoraggiante sondaggio commissionato da Variety Guts + Data , potrebbero segnare anche un poco invidiabile precedente: quello dell’edizione in cui il pubblico ha il maggior tasso “d’inconsapevolezza” circa gli otto lungometraggi candidati come Miglior Film.

Già perché nonostante il paradosso di mesi in cui, a intervalli più o meno regolari, ci siamo ritrovati chiusi in casa con il conseguente boom delle già lanciatissime piattaforme streaming, le acclamate pellicole in corsa per una statuetta dorata, private del clamore mediatico e del passaparola tipico della fruizione cinematografica, sono finite un po’ “perse nel mucchio” dei cataloghi SVOD e PVOD, un po’… completamente inosservate agli occhi del pubblico e degli abbonati a questa o quella piattaforma streaming.

La società di analisi citata qualche riga più sù, ha effettuato un sondaggio su un campione di 1500 circa la awareness, la consapevolezza intorno agli otto film candidati come Miglior Film agli Oscar 2021. La scelta era fra “ne ho sentito parlare” e “non ne ho mai sentito parlare”. Come potete vedere qua sotto, quello che fa da sfondo a Nomadland, Mank, Sound of metal, The father, Minari, Promising young woman, Il processo ai Chicago 7 e Judas and the Black Messiah è un panorama più desolato e desolante di quello attraversato da Mad Max nella saga di George Miller.

Paradossalmente, a passarsela leggermente meglio, sono film che con gli Oscar non hanno nulla a che fare come Tenet, Bill & Ted 3, New Mutants e il nuovo live action ibrido di Tom & Jerry. La situazione è fosca non solo per le pellicole in gara che, giocoforza, non avranno quella spinta in termini di popolarità commerciale post-Oscar tipica dei lungometraggi vincitori delle statuette più ambite, ma anche per la ABC che si ritrova fra le mani quella che pare già ambire al primo posto delle Notti degli Oscar meno seguite e discusse degli ultimi anni.

Vi terremo aggiornati…