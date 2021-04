Manca poco più di una settimana alla 93esima notte degli Oscar, che noi di BadTaste.it seguiremo in diretta su Twitch . C’è molta curiosità su come si svolgerà la cerimonia: le prime conferme stanno arrivando in questi giorni, come il fatto che l’evento in presenza si terrà alla Union Station di Los Angeles, ma anche nel tradizionale Dolby Theatre tra Hollywood Blvd e Highland Ave e, in collegamento satellitare, in alcune località internazionali.

Ora arriva una doccia fredda per chi sperava che le canzoni nominate venissero eseguite dal vivo, durante la diretta: i produttori dello show hanno infatti rivelato che le esibizioni di Celeste, H.E.R., Leslie Odom Jr., Laura Pausini, Daniel Pemberton, Molly Sandén e Diane Warren verranno preregistrate alla Dolby Family Terrace del nuovissimo Academy Museum di Los Angeles (che ancora deve aprire), la canzone Húsavík (My Hometown) verrà invece registrata in Islanda. I brani verranno proposti durante uno speciale che precederà la cerimonia e si intitolerà Oscars: Into the Spotlight.

Non solo: i produttori hanno annunciato che dopo la premiazione (che immaginiamo sarà più breve del solito) si terrà un altro speciale, intitolato Oscars: After Dark, con interviste esclusive ai vincitori.

“Abbiamo ideato alcune novità pre-partita e post-partita, per arricchire l’evento principale,” hanno dichiarato i produttori Jesse Collins, Stacey Sher e Steven Soderbergh. “Vi suggeriamo di seguire tutto quanto, altrimenti potreste perdervi qualcosa di davvero inatteso e divertente”.

La cerimonia principale inizierà, come da tradizione, alle 2 del mattino ora italiana e verrà trasmessa da Sky. Noi di BadTaste.it, lo ricordiamo, seguiremo la Notte degli Oscar a partire dalle 23:30 in diretta su Twitch, e nella giornata di domenica parteciperemo alla lunga maratona diurna sul canale della SlimDogs: alle 18 Gabriele Niola discuterà della categoria miglior regia assieme a Gabriele Mainetti, alle 20 Andrea Bedeschi discuterà delle categorie attore/attrice assieme ad Andrea Arcangeli e alle 23.30 Francesco Alò discuterà della categoria miglior film insieme a Claudio Di Biagio.

