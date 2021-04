A poche ore dalla Notte degli Oscar 2021, che seguiremo in diretta streaming a partire dalle 23:30 sul nostro canale Twitch , vi proponiamo le ultime statistiche su chi vincerà secondo i pronostici dei nostri lettori. Se già non li avete fatti, avete tempo fino alle 2 del mattino per inviarceli: basta andare qui , domani comunicheremo quali lettori hanno indovinato più categorie.

A trionfare, secondo le statistiche, è Nomadland di Chloé Zhao, che dovrebbe vincere come miglior film e regia. Testa a testa tra Carey Mulligan e Frances McDormand per l’Oscar alla migliore attrice, mentre Chadwick Boseman è dato sicuro come miglior attore. Una donna promettente e Nomadland dovrebbero vincere i premi per la migliore sceneggiatura.

Potete leggere tutte le statistiche aggiornate qui!