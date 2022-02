Come anticipato, saranno tre i conduttori degli Oscar 2022: la cerimonia della 94 esima edizione degli Academy Award verrà affidata a tre presentatrici. Variety annuncia i nomi:

La serata, della durata di tre ore, verrà divisa in tre atti: ogni ora due di loro si occuperanno della conduzione, alternandosi tra loro.

Tra i nomi vagliati e poi esclusi dalla produzione, nel corso delle ultime settimane, anche Jon Hamm. Alla fine il produttore Will Packer ha scelto le tre attrici comiche.

Amy Schumer ha ricevuto 12 nomination agli Emmy, nel corso della sua carriera è anche apparsa in numerosi film e prossimamente sarà protagonista della serie Hulu Life & Beth. Regina hall è comparsa nella saga di Scary Movie e in film come Il coraggio della verità e Girls Trip. Wanda Skyes è nota per serie come Curb Your Enthusiasm e Black-Ish, oltre che per film coem Down to Earth e Bad Moms. Ha ricevuto 14 nomination all’Emmy.

La 94 esima edizione degli Oscar si terrà nella notte tra il 27 e il 28 marzo.

