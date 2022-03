Chi vincerà gli Oscar 2022? Sarà I segni del cuore – CODA Il potere del cane ? A poche ore dalla Notte degli Oscar 2022, che seguiremo in diretta streaming a partire dalle 23:30 sul nostro canale Twitch , vi proponiamo le ultime statistiche su chi vincerà secondo i pronostici dei nostri lettori. Se già non li avete fatti, avete tempo fino alle 2 del mattino per compilarli anche voi: basta andare qui , domani comunicheremo quali lettori hanno indovinato più categorie.

Rispetto ad altri anni, stavolta la vittoria sembra meno netta: secondo il 46% dei nostri lettori sarà Il potere del cane a ottenere la statuetta come miglior film, mentre il 32% ritiene che il premio andrà a I segni del cuore – CODA. Jane Campion vincerà l’Oscar come migliore regista secondo il 70% dei nostri lettori. Vittoria stracciante per Drive My Car nella categoria miglior film internazionale, con buona pace di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Sempre secondo i nostri lettori, Will Smith, Jessica Chastain, Troy Kotsur e Ariana De Bose otterranno i premi per la recitazione.

Potete leggere tutte le statistiche aggiornate qui!

Vi ricordiamo che noi di BadTaste.it seguiremo la cerimonia in diretta sul nostro canale Twitch BADTASTEITALIA: alla lunga diretta dedicata alla Notte degli Oscar interverranno Andrea Francesco Berni, Francesco Alò e Michele Caspani (in collegamento da Los Angeles). Insieme, seguiremo tutta la cerimonia, commentando i premi (e aggiornando il sito!) insieme a chi deciderà di guardare gli Oscar in nostra compagnia. La Notte degli Oscar, lo ricordiamo, verrà trasmessa in Italia su Sky, NOW e TV8: la cerimonia vera e propria inizierà alle 2 del mattino, con il pre-show alle 00:15.

