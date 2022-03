Glisi sono conclusi qualche ora fa e, a ottenere la statuetta dorata per la Migliore Attrice Protagonista è stataper la performance in Gli occhi di Tammy Faye ( LEGGI LA RECENSIONE ).

Jessica Chastian, dopo la vittoria agli Oscar 2022, ha voluto condividere un video di ringraziamento su Instagram in cui – prima di ringraziare tutti – si domanda se “Sia accaduto tutto davvero”.

Ecco anche il look sfoggiato al party dopo lo show:

Vi ricordiamo che Gli occhi di Tammy Faye è disponibile in streaming su Disney Plus.

A seguire potete leggere la sinossi ufficiale della pellicola:

Nel corso degli anni Settanta e Ottanta, la telepredicatrice evangelista Tammy Faye e suo marito, Jim Bakker, entrambi di umili origini, crearono la più nota rete televisiva di trasmissioni religiose al mondo e un parco a tema cristiano. Idolatrata dal pubblico per il suo messaggio di amore, compassione e gioia, Tammy Faye diventò una sorta di leggenda per le sue ciglia finte, il suo modo di cantare e la voglia di accogliere persone di ogni estrazione sociale. Tuttavia, non ci volle molto prima che irregolarità finanziarie, infidi rivali e scandali provocassero la caduta dell’impero che tanto brillantemente i due coniugi erano riusciti a costruire.