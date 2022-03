Il ben noto ceffone dato da Will Smith a Chris Rock durante gliha avuto svariati effetti collaterali fra i quali quello di rendere virale una foto diritratta con aria decisamente scioccata.

Sui social, lo scatto della star è stato diffuso in ogni dove e messo in relazione proprio alla reazione che Nicole Kidman avrebbe avuto durante quello che è diventato l’accadimento più discusso degli Oscar 2022.

Ebbene, in realtà l’attrice non stava reagendo alla sconsiderata azione che potrebbe costare l’Oscar a Will Smith. Il vero contesto di questa foto diventata virale è stato fornito da Myung Chun, colui che ha catturato con la sua macchina fotografica l’attimo in questione. Parlando con il Los Angeles Times (via Vulture), il fotografo spiega:

La foto di Nicole Kidman è stata fatta durante una porzione dello show non trasmessa in televisione. A quanto pare era emozionata dal vedere Jessica Chastain nella sala. La Kidman poi ha allungato le braccia per salutarla con entrambe le mani. Poco dopo, Jessica Chastain ha attraversato la sala per raggiungere e salutare Nicole Kidman e suo marito Keith Urban.

Qua sotto potete trovare la foto in questione che, nelle ultime 24 ore, avrete già sicuramente visto in ogni dove:

Nicole Kidman felt the vibe pic.twitter.com/wFD9E9gTII — Gabriel (@shoujosufferer) March 28, 2022

