Army of the Dead

A distanza di quasi due mesi dalla cerimonia degli Oscar, tornano a far discutere – anche se per motivi diversi – i premi del pubblico assegnati in virtù di una collaborazione tra l’Academy e Twitter.

Ricordiamo che tra il 14 febbraio e il 3 marzo, l’Academy aveva invitato i fan a votare il loro film sulla piattaforma social utilizzando un hashtag, ma anche sul sito ufficiale. I cinque film più votati erano risultati i seguenti, con Army of the Dead di Zack Snyder in prima posizione.

Era stato anche assegnato anche l’Oscar per il “Cheers Moment”, dedicato al “momento più amato”: anche in questo caso il primo in classifica è stato un film di Zack Snyder, ovvero Zack Snyder’s Justice League.

Adesso The Wrap ha messo in discussione i risultati in questione, attribuendo il successo dei film di Zack Snyder all’utilizzo di appositi bot. Stando al giornale, “i votanti più attivi nei sondaggi di Twitter per le categorie “Fan Favourite” e “Cheer Moment” erano programmi web automatici“.

Il sito aggiunge inoltre che “l’uso di bot spiegherebbe alcune anomalie di voto come i giganteschi picchi saltuari, tra cui quello del 27 febbraio con un salto a 25.000 voti dopo che per settimane i voti giornalieri oscillavano tra i 4.000 e i 15.000“.

Telescope, l’azienda che si è occupata di gestire i sondaggi, non ha risposto a una richiesta di delucidazioni da parte del giornale,.

Per il momento nessun portavoce dell’Academy si è esposto sulla questione, ma una fonte interna sostiene che diverse misure sarebbero state già prese durante la fase di voto ponendo un limite di 20 voti per profilo Twitter e non ammettendo account attivi da meno di 24 ore. The Wrap stesso aveva pubblicato a un febbraio un articolo intitolato: “Cosa sta facendo l’Academy per proteggere il voto per il Fan Favorite dai fan esperti di tecnologia“.

Di tutta risposta, i fan del regista hanno organizzato una campagna social usando l’hashtag #AcademyDebunkFakeWrap, invitando l’Academy a smentire la notizia riportata. L’hashtag è già in tendenze, come potete vedere dai tweet in allegato.

Attention everyone!!!!!!!!!!! It’s that time again. Today at UTC 2:14 PM, we will trend worldwide: #AcademyDebunkFakeWrap — 𝗚𝗲𝗿𝗮𝗹𝘁 𝗼𝗳 SnyderVerse (@Itssan17) May 13, 2022

The Wrap when the thought Spider-Man was going to win vs The Wrap when Zack's Justice League won. #AcademyDebunkFakeWrap pic.twitter.com/hTrFFDnb3s — Unbiased Snyder Fan (@snyder_all) May 13, 2022

If you see this tweet, reply with #AcademyDebunkFakeWrap pic.twitter.com/k5JW6TpyYs — Alexandre of SnyderVerse (@SnyderVerse18) May 13, 2022

Because Army of The Dead and Zack Snyder's Justice League are the rightful winners.#AcademyDebunkFakeWrap@TheAcademy pic.twitter.com/seZrOtRyEx — Jo Costello (@MaJoJovi) May 13, 2022