L’Academy ha annunciato oggi i primi sei presentatori che saliranno sul palco degli Oscar 2022. Dopo la “parentesi” dell’anno scorso, alla Union Station di Los Angeles, la 94 esima edizione degli Academy Award tornerà al Dolby Theatre al centro Hollywood and Highland e si terrà il 27 marzo.

A presentare ci saranno:

Kevin Costner (Yellowstone)

Zoë Kravitz (The Batman)

Yuh-Jung Youn (Minari)

Rosie Perez (Birds of Prey)

Chris Rock

Lady Gaga

Non sappiamo quali categorie presenteranno, anche se è probabile che Youn dopo la vittoria dell’anno scorso consegni l’Oscar alla migliore attrice non protagonista.

Nel frattempo è stato confermato che sebbene tutti gli ospiti in sala dovranno essere vaccinati, non sarà lo stesso per presentatori o artisti che calcheranno il palco (ovviamente dovranno sottoporsi a tampone). I nominati e i loro ospiti non saranno obbligati a indossare la mascherina nel teatro, e saranno seduti vicino al palco, con un distanziamento sociale. Il resto del pubblico siederà a distanza e dovrà indossare le mascherine perché non ci sarà distanziamento sociale. Il pubblico in sala, come da tradizione, sarà scelto a estrazione tra i membri dell’Academy, ma sarà ridotto a 2500 ospiti anziché i soliti 3.300.

E a proposito della cerimonia, presentata da Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Skyes, sono stati svelati alcuni dettagli sull’edizione di quest’anno. Dopo le polemiche sul fatto che 8 premi verranno consegnati prima della trasmissione, è stato confermato che durante la diretta verranno mostrati i video di ogni singola vittoria e consegna dei premi (ma non è stato prometto che i discorsi saranno completi).

L’ingresso nel Dolby Theatre inizierà intorno alle 4 del pomeriggio (l’1 del mattino da noi), quando sul palco inizierà l’assegnazione degli otto premi. Sui social dell’Academy verranno annunciati i vincitori di questi Oscar in tempo reale, ma i video di accettazione verranno mostrati durante la diretta della cerimonia.

Fonte: Oscar