Si è svolta ieri sera la nona edizione dei premi della Make-Up Artists and Hair Stylists Guild, il sindacato che rappresenta gli artisti del trucco e parrucco a Hollywood. I membri di questa guild che appartengono all’Academy hanno votato per scegliere i nominati alla rispettiva categoria agli Oscar, e quindi i vincitori di questo premio possono riflettere le tendenze che rivedremo a fine marzo.

In questo senso, la vittoria di Il principe cerca figlio (nominato anche all’Oscar) ha sospreso molti: il film ha battuto Dune, Gli Occhi di Tammy Faye e House of Gucci nella categoria dei migliori effetti speciali prostetici e conquistando anche il premio per il miglior make-up e parrucco contemporaneo. Emerge quindi come favorito all’Oscar, che tuttavia verrà votato da tutti i membri dell’Academy e quindi potrebbe riservare qualche sorpresa.

I premi alla carriera sono andati a Michèle Burcke (prima donna a vincere l’Oscar per trucco e parrucco) e Joy Zapata, mentre Jon Favreau ha ottenuto il Distinguished Artisan Award. Doug Jones ha ricevuto il primo Chair Award.

FILM

Best Contemporary Make-Up “Coming 2 America” (Merc Arceneaux, Vera Steimberg, Trent Simmons, Caroline Monge) Best Period and/or Character Make-Up “Cruella” (Nadia Stacey, Naomi Donne, Guy Common) Best Special Make-Up Effects “Coming 2 America” (Mike Marino, Michael Fontaine, Yoichi Art Sakamoto, Diana Choi) Best Contemporary Hair Styling “Coming 2 America” (Stacey Morris, Carla Farmer, Louisa Anthony, Victor Paz) Best Period Hair Styling and/or Character Hair Styling “Being the Ricardos” (Teressa Hill, Yvonne De Patis-Kupka Lindy Dunn, Kim Santantonio)

SERIE TV

Best Contemporary Make-up “American Horror Stories” (Tyson Fountaine, Melissa Buell, Ron Pipes, Gage Munster) Best Period and/or Character Make-Up “Pose” (Sherri Berman Laurence, Nicky Pattison Illum, Charles Zambrano, Jai Williams) Best Special Make-Up Effects “Star Trek: Discovery” (Glenn Hetrick, Rocky Faulkner, Nicola Bendrey, Chris Burgoyne) Best Contemporary Hair Styling “Emily in Paris” (Odile Fourquin, Mike Desir, Carole Nicolas, Frederic Souquet) Best Period and/or Character Hair Styling “Genius: Aretha” (Louisa V. Anthony, Tracey Moss, Victor Paz)

PROGRAMMA TV O FILM TV

Best Contemporary Make-Up “Saturday Night Live” (Louie Zakarian, Amy Tagliamonti, Jason Milani, Rachel Paganii) Best Period and/or Character Make-Up “Saturday Night Live” (Louie Zakarian, Amy Tagliamonti, Jason Milani, Joanna Pisani) Best Special Make-Up Effects “Saturday Night Live” (Louie Zakarian, Jason Milani, Tom Denier Jr., Lisa Forst) Best Contemporary Hair Styling “Dancing With the Stars” (Jani Kleinbard, Gail Ryan, Cheryl Eckert, Regina Rodriquez) Best Period and/or Character Hair Styling “Legendary” (Jerilynn Stephens, Kimi Messina, Kathleen Leonard, Dean Banowetz)

La 94 esima edizione degli Oscar si terrà nella notte tra il 27 e il 28 marzo.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra sezione.

Fonte: Variety