La coda lunga del ceffone dato daa Chris Rock durante lacontinua anche grazie a un singolare record ottenuto dal video dell’incidente.

Come vi abbiamo spiegato nella nostra coverage degli Oscar 2022, anche se negli Stati Uniti la ABC è riuscita a censurare l’accaduto, negli altri paesi, Italia inclusa, l’incidente con ceffone fra Will Smith e Chris Rock è stato proposto integralmente. Cosa che è accaduta anche su YouTube dove il filmato in questione ha ottenuto un singolare record. Nello specifico, si tratta dell’upload fatto dal quotidiano inglese The Guardian che potete trovare direttamente qua sotto:

Ebbene, con circa 56 milioni di visualizzazioni ottenute nelle prime ventiquattro ore (adesso come adesso sta per toccare quota 70 milioni) è diventato il video più visto di sempre nell’arco di tempo preso in esame (ovviamente senza tener conto di video musicali e trailer, ndr.). Il record precedente apparteneva a MrBeast, il secondo più grande YouTuber del mondo che, con 92,5 milioni d’iscritti, è dietro solo ai 111 milioni di PewDiePie. Nello specifico si trattava di un video dove MrBeast ricreava “nella vita reale” i giochi protagonisti della serie tv coreana Squid Game. Ve ne avevamo parlato anche noi in questo articolo.

Fonte: Dexerto