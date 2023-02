Oscar 2023, l’Academy non tocca la nomination ad Andrea Riseborough ma esprime “preoccupazione”

Il consiglio d’amministrazione dell’Academy, guidato dal CEO Bill Kramer, si è riunito e ha stabilito che la nomination di Andrea Riseborough come migliore attrice agli Oscar 2023 per To Leslie rimarrà al suo posto. L’Academy esprime però “preoccupazione” per la campagna “dal basso” con cui il suo team è riuscito a promuovere il film, principalmente per il modo in cui sono state utilizzate le piattaforme social e l’insistenza con cui sono stati contattati attori e colleghi.

Si legge nel comunicato:

Basandoci sulle preoccupazioni che sono emerse la settimana scorsa sulla campagna promozionale di To Leslie, l’Academy ha iniziato una revisione sulle tattiche adottate da questa campagna. Abbiamo stabilito che l’attività in questione non ha commesso violazioni tali da causare il ritiro della nomination. Tuttavia, abbiamo scoperto delle tattiche sui social media e delle tattiche di sensibilizzazione che hanno destato preoccupazione. Stiamo discutendo di queste tattiche con le parti interessate. L’obiettivo del regolamento dell’Academy per le campagne promozionali è di assicurare che vi sia un processo etico e corretto, sono valori fondamentali per noi. È chiaro che alcuni punti di questo regolamento andranno chiariti per contribuire a creare un contesto più rispettoso, inclusivo e imparziale per queste campagne. Questi cambiamenti verranno applicati dopo i premi di quest’anno e verranno condivisi con i nostri membri.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra sezione.

Fonte: Matthew Belloni