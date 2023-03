Oscar 2023, Glenn Close positiva al Covid: non sarà tra i presentatori

A poche ore dalla premiazione degli Oscar 2023, che noi inizieremo a seguire dalle 23:00 circa sul nostro canale Twitch, e con la lista dei presentatori ormai ultimata, arriva la notizia che Glenn Close ha dovuto rinunciare a presentare un premio.

L’attrice infatti è risultata positiva al Covid e, secondo quanto riporta l’Associated Press che cita un suo portavoce, è in isolamento a casa sua dove si sta riposando. Non sappiamo quale premio avrebbe dovuto presentare, né chi sarà a sostituirla. Un anno fa la stessa sorte toccò a Lin-Manuel Miranda dopo che sua moglie risultò positiva.

Close è una delle circa 40 stelle che appariranno questa notte sul palco del Dolby Theatre, in una cerimonia che per la terza volta verrà condotta da Jimmy Kimmel.

Ecco la lista completa dei nomi annunciati finora:

Halle Bailey Antonio Banderas Elizabeth Banks Jessica Chastain John Cho Andrew Garfield Hugh Grant Danai Gurira Salma Hayek Pinault Nicole Kidman Florence Pugh Sigourney Weaver Riz Ahmed Emily Blunt Jennifer Connelly Ariana DeBose Samuel L. Jackson Dwayne Johnson Michael B. Jordan Troy Kotsur Jonathan Majors Melissa McCarthy Janelle Monáe Deepika Padukone Questlove Zoe Saldaña Donnie Yen Halle Berry Paul Dano Cara Delevingne Harrison Ford Kate Hudson Mindy Kaling Eva Longoria Julia Louis-Dreyfus Andie MacDowell Elizabeth Olsen Pedro Pascal John Travolta

Visto che Will Smith è stato bandito per dieci anni dagli Oscar, al suo posto qualcun altro presenterà l’Oscar alla migliore attrice, ma non sarà Tom Cruise come si rumoreggiava.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra sezione speciale.