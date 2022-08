Oscar 2023: in corsa anche i cortometraggi di Taylor Swift e Kendrick Lamar

La corsa agli Oscar 2023 inizierà ufficialmente tra poche settimane, quando i film più attesi della stagione verranno presentati al Festival di Venezia e al Toronto Film Festival. Ma sembra che quest’anno vi sarà una certa competizione anche in una categoria meno blasonata del solito: quella per il miglior cortometraggio.

L’Hollywood Reporter segnala infatti che l’Academy ha qualificato per la corsa di quest’anno nientemeno che All Too Well: The Short Film, il cortometraggio diretto da Taylor Swift e lanciato in occasione dell’uscita della nuova edizione di All Too Well – Taylor’s Version, che a novembre 2021 ha infranto diversi record. L’artista sta lavorando con una società di consulenze per sviluppare una campagna Oscar di tutto punto.

Il corto, della durata di 14 minuti, è stato proiettato per una settimana nel cinema AMC Lincoln Square tra il 12 e il 18 novembre 2021. La finestra temporale per essere qualificati alla selezione per la nomination nella categoria dei corti quest’anno va dal 1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022.

Swift ha già iniziato a fare attività promozionale per il proprio cortometraggio al Tribeca Film Festival: l’11 giugno ha infatti partecipato a un panel assieme ai protagonisti Sadie Sink e Dylan O’Brien. Durante l’intervista ha parlato dei film di Barbara Stanwyck, in particolare Stella Dallas del 1937, come influenze per il suo corto.

I giovani filmmaker che sperano di ottenere una nomination all’Oscar per il miglior corto quest’anno dovranno vedersela anche con un’altra star. Anche il corto di sei minuti We Cry Together, diretto da Kendrick Lamar con protagonista lo stesso Lamar e Taylour Page, viene considerato qualificato per la corsa all’Oscar essendo stato proiettato in un cinema di Los Angeles dal 3 al 9 giugno di quest’anno.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar 2023 nella nostra sezione dedicata.