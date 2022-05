Dopo gli scandali e le polemiche di quest’anno, l’Academy è pronta a guardare avanti, alla prossima edizione degli Oscar, la 95 esima, e ieri sera ha annunciato tutte le date che scandiranno la corsa al premio più ambito di Hollywood.

Il calendario prevede l’annuncio delle nomination per il 24 gennaio 2023, con le shortlist annunciate un mese prima, il 21 dicembre. I film che potranno essere candidati devono uscire al cinema tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022, l’invio dei titoli per la selezione andrà effettuato entro il 15 novembre. Per quanto riguarda le votazioni, quelle delle nomination si terranno tra il 12 e il 17 gennaio 2023, mentre quelle della premiazione tra il 2 e il 7 marzo 2023. Gli Oscar si terranno quindi il 12 marzo 2023, una data molto più in linea con le annate pre-pandemiche. Nel 2021, ricordiamo, si tennero alla fine di aprile (con un calendario esteso a causa del lockdown dell’anno precedente), nel 2022 invece a fine marzo. Con la premiazione fissata per metà marzo, la corsa agli Oscar tornerà quindi a essere un po’ meno dilatata: vedremo come questo influirà sulle votazioni finali.

OSCAR 2023: IL CALENDARIO UFFICIALE

Deadline per inviare i titoli per la selezione – 15 novembre 2022

Governors Awards – 19 novembre 2022

Inizio votazione preliminare – 12 dicembre 2022

Fine votazione preliminare – 15 dicembre 2022

Annuncio delle shortlist degli Oscar – 21 dicembre 2022

Inizio votazione per le nomination – 12 gennaio 2023

Fine votazione per le nomination – 17 gennaio 2023

Annuncio nomination – 24 gennaio 2023

Oscar Luncheon – 13 febbraio 2023

Inizio votazione finale – 2 marzo 2023

Fine votazione finale – 7 marzo 2023

95 esima cerimonia degli Oscar – 12 marzo 2023

