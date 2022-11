Oscar 2023: Bill Kramer promette che tutte le categorie verranno premiate in diretta

Inversione di rotta: durante la notte degli Oscar 2023 verranno trasmesse in diretta le premiazioni di tutte e 23 le categorie.

È Bill Kramer, il CEO dell’Academy, a confermarlo a Variety, ponendo fine alle controversie che hanno travolto l’edizione del 2022 scatenando polemiche tra i membri stessi dell’associazione. A marzo, infatti, era stato deciso che gli Oscar per la miglior colonna sonora, il miglior trucco e parrucco, il miglior corto documentaristico, il miglior corto live action, il miglior corto animato, le migliori scenografie, il miglior montaggio e il miglior suono sarebbero stati assegnati nei momenti precedenti la cerimonia, e poi trasmessi in differita all’interno della diretta. L’obiettivo era quello di accorciare la durata del programma per renderlo più allettante al pubblico giovane, ma ha avuto l’effetto contrario, offrendo l’immagine di un’Academy che divideva i propri membri in figli e figliastri. Ora Kramer, divenuto CEO a giugno, pone definitivamente rimedio alla cosa:

Ci impegneremo a realizzare una cerimonia che celebri gli artigiani, le arti e le scienze e la natura collaborativa del cinema. È la missione dell’Academy, e confido che si riesca a fare uno spettacolo che celebri tutti i componenti della realizzazione di un film in maniera divertente e coinvolgente.

A condurre la novantacinquesima edizione tornerà Jimmy Kimmel, alla sua terza cerimonia. Kramer ha commentato anche questo ritorno:

Trovo perfetto che alla conduzione ci sia qualcuno che conosce molto bene la tv in diretta. Penso sia fondamentale. […] Penso che sia molto importante, quest’anno, celebrare il 95 esimo anniversario degli Oscar. Imposterà il ritmo per il centenario. Si vede già nel nostro museo: possiamo celebrare la nostra eredità proiettando l’Academy verso il futuro, e la cerimonia rifletterà tutto questo.

Glenn Weiss e Ricky Kirshner saranno produttori esecutivi della cerimonia, mentre Weiss sarà il regista per l’ottavo anno consecutivo.

La 95 esima edizione degli Oscar verrà trasmessa la notte del 12 marzo dal Dolby Theatre presso il centro commerciale Ovation Hollywood.

