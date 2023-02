Oscar 2023: istituita un’unità di crisi in caso di incidenti come lo schiaffo di Will Smith

Per affrontare la 95 esima edizione degli Oscar senza “incidenti”, l’Academy ha istituito una vera e propria unità di crisi.

A raccontarlo sulle pagine di Time Magazine il nuovo CEO Bill Kramer, che afferma che l’organizzazione ha dovuto prendere questo provvedimento per la prima volta in quasi un secolo di vita per poter meglio affrontare eventuali incidenti come il famigerato schiaffo di Will Smith a Chris Rock.

Spiega Kramer:

Abbiamo un’intera unità di crisi, una cosa mai fatta prima, e molti piani pronti. Abbiamo pensato a numerosi scenari. Quindi la nostra speranza è quella di essere pronti a qualsiasi cosa di inaspettata possa accadere, stiamo pianificando cosa fare in caso accada. A causa di quanto successo l’anno scorso, abbiamo iniziato a pensare alle numerose cose che potrebbero accadere durante la Notte degli Oscar. Questi piani di emergenza – i team di comunicazione in caso di crisi, le varie strutture – ci permettono di dire: “Questo è il gruppo che dovrà agire rapidamente di conseguenza. Ecco come si muoverà. Questo è il portavoce. Questa sarà la dichiarazione che lanceremo”. E ovviamente, a seconda della crisi in questione, sperando che non accada nulla davvero, abbiamo impostato dei quadri d’azione generici che possiamo modificare.

Si tratta di una risposta diretta a quanto accaduto durante la Notte degli Oscar 2022, e soprattutto nelle ore successive, quando l’Academy è stata sommersa di critiche per non aver agito tempestivamente durante la diretta e dopo. Smith si è scusato per il suo comportamento e, qualche giorno dopo, si è dimesso dall’Academy. Solo una settimana più tardi l’Academy lo ha bandito dagli Oscar per 10 anni.

La 95 esima edizione degli Oscar si terrà nella notte tra il 12 e il 13 marzo.

