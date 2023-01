Oscar 2023: si aprono le votazioni per le nomination, 301 i potenziali candidati come miglior film

Si aprono oggi ufficialmente le votazioni per le nomination agli Oscar 2023, che verranno poi annunciate il 24 gennaio verso le due e mezza del pomeriggio (ora italiana). La cerimonia di premiazione si terrà poi il 12 marzo.

I 9623 membri idonei dell’Academy avranno fino al 17 gennaio per inviare le proprie votazioni, e non è un caso che proprio in questi giorni “caldi” vengano annunciate le nomination a premi di categoria importanti come i SAG Awards e i DGA Awards, i PGA Awards (oggi), o premi più legati alla critica ma importanti per la visibilità dei titoli, come i Critics Choice Awards (il 15) e i recenti Golden Globes.

Gli indizi che ci danno le nomination di categoria annunciate finora sono di prestare attenzione a film di qualità (spesso presentati ai festival) come Tár, The Fabelmans, Gli spiriti dell’isola, ma anche a blockbuster come Top Gun: Maverick, Elvis, Avatar: la via dell’acqua o ancora outsider indipendenti come Everything Everywhere All At Once.

Ma sono ben 301 i titoli idonei alla candidatura nella categoria più importante, quella del miglior film. Trovate la lista completa qui.

Per essere considerato idoneo, un film deve essere uscito in un cinema commerciale in almeno una tra sei aree metropolitane statunitensi – Los Angeles, New York, Bay Area, Chicago, Miami e Atlanta – tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, rimanendo in sala almeno sette giorni consecutivi. La durata del film, inoltre, deve essere superiore ai 40 minuti.

La categoria del miglior film viene votata da tutti i membri dell’Academy. Invece la maggior parte delle altre categorie vengono votate dai rispettivi membri di categoria: gli attori votano gli attori, i montatori votano i montatori e così via (ecco perché i premi di categoria come i SAG Awards sono importanti, perché molti iscritti al sindacato sono anche membri dell’Academy). Ci sono poi categorie come il miglior film internazionale e il miglior film d’animazione che vengono votate da comitati selezionati.

