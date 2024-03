Nel corso di un incontro con la stampa dopo la vittoria del premio Oscar come Miglior attrice protagonista per Povere creature!, Emma Stone ha parlato del suo abito scucito che ha menzionato durante il suo discorso.

“Me l’hanno subito ricucito appena sono scesa dal palco” ha spiegato l’attrice. “Sono stati grandiosi“.

Ha poi aggiunto che molto probabilmente il danno è stato fatto mentre si scatenava per l’esibizione di Ryan Gosling con “I’m Just Ken“.

“Sono rimasta così colpita da Ryan e dalla sua esibizione, quel numero mi ha lasciato a bocca aperta. Io ero lì, ero presissima e ho fatto il danno” ha commentato.

Quanto al ruolo di Bella Baxter interpretato nel film di Yorgos Lanthimos ha poi ammesso:

La possibilità di interpretare una persona da zero, ma in senso metaforico e del tutto irrealistico, che acquista abilità comunicative e comportamentali rapidamente giorno dopo giorno è stata una lezione meravigliosa. Bella è così piena di gioia, di curiosità, di vero amore e fascino non solo per le belle cose nella vita, ma anche per quelle difficili. Ho cercato di assorbire questa parte di lei per la vita di tutti i giorni. Mi manca tanto interpretarla da quando abbiamo finito le riprese, è passato così tanto tempo, saranno due anni e mezzo. Mi manca Bella e sono davvero grata di aver potuto omaggiare il film stasera e nel corso degli ultimi mesi.