Il momento più iconico della Notte degli Oscar 2024 è stata l’attesissima esibizione di Ryan Gosling sul palco del Dolby Theatre, dove ha eseguito I’m Just Ken, canzone nominata all’Oscar tratta dalla colonna sonora di Barbie. Quest’ultimo sarà anche uscito quasi a mani vuote (ha ricevuto solo l’Oscar per l’altra canzone nominata, What Was I Made For?, di Billie Eilish e Phineas Connor), ma è stato il protagonista della serata anche grazie allo spettacolo messo in scena da Gosling e dai suoi Ken.

Vestito di rosa e con indosso un paio di occhiali da sole neri, Gosling ha cantato dal vivo e ballato sul palco assieme a Mark Ronson e Andrew Wyatt, accompagnato poi da un gruppo di Ken in smoking (un omaggio a Diamonds Are a Girl’s Gest Friend di Gli uomini preferiscono le bionde). Più avanti, sul palco sono saliti anche il chitarrista Slash (coinvolto nella registrazione della canzone) e Wolfgang Van Halen, figlio di Eddie. Non solo: c’erano anche Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Eastwood e Kingsley Ben-Adir.

Potete vedere l’esibizione qui sotto:

Ryan Gosling and the cast of "Barbie" perform "I'm Just Ken" at the #Oscars. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/00hd0Jw8cy — Variety (@Variety) March 11, 2024

