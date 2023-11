Per la prima volta, gli Oscar inizieranno un’ora prima: l’Academy ha infatti annunciato che la cerimonia andrà in onda il 10 marzo a partire dalle ore 19.00 e si concluderà alle 22.30, rientrando quindi completamente all’interno prime time e permettendo quindi a una nuova puntata di Abbott Elementary di andare in onda dopo la premiazione, seguita infine dai notiziari locali.

L’orario ovviamente è relativo alla costa est: nella costa del Pacifico andrà in onda dalle 16 alle 19.30 (seguito da una replica). In Italia, invece, andrà in onda dalle 1 del mattino alle 4.30, ovviamente dell’11 marzo.

A farne le spese sarà il red carpet, accorciato a un pre-show che andrà in onda nei 30 minuti precedenti alla cerimonia. Ma l’obiettivo è chiaramente quello di sfruttare la cerimonia degli Oscar come trampolino di lancio promozionale per l’amata comedy di Quinta Brunson.

Ricordiamo che la 96 esima edizione degli Oscar sarà condotta da Jimmy Kimmel. Alla regia ci sarà Hamish Hamilton, con Molly McNearney e Katy Mullan alla produzione esecutiva e Raj Kapoor come showrunner.

