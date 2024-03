A pochi giorni dalla 96 esima edizione degli Oscar, l’Academy ha annunciato l’ultima tranche di presentatori che sfileranno sul palco del Dolby Theatre.

Innanzitutto sono stati confermati tutti e quattro i vincitori dell’anno scorso nelle categorie degli attori:

Brendan Fraser

Michelle Yeoh

Ke Huy Quan

Jamie Lee Curtis

Altri attori che interverranno sono:

Mahershala Ali

Jessica Lange

Matthew McConaughey

Lupita Nyong’o

Sam Rockwell

A questi si aggiungono poi Bad Bunny, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Jennifer Lawrence, Kate McKinnon, Rita Moreno, John Mulaney, Catherine O’Hara, Octavia Spencer, Ramy Youssef, Ariana Grande, Issa Rae, Anya Taylor-Joy, Emily Blunt, Cynthia Erivo, America Ferrera, Ryan Gosling, Melissa McCarthy, Sally Field, Ben Kingsley, Steven Spielberg, Mary Steenburgen, Tim Robbins, Charlize Theron, Christoph Waltz e Forest Whitaker.

È stato poi confermato che tutte e cinque le canzoni candidate all’Oscar come miglior canzone originale verranno eseguite durante la cerimonia, con la partecipazione di Jon Batiste, Becky G, Billie Eilish e Finneas O’Connell, Scott George e gli Osage Singers, oltre a Ryan Gosling e Mark Ronson.

La cerimonia, diretta da Raj Kaoppr (showrunner) e prodotta da Molly McNearney e Katy Mullan, verrà condotta da Jimmy Kimmel e inizierà ufficialmente alle ore 7 della sera del 10 marzo, ovvero a mezzanotte dell’11 marzo in Italia (domenica scatta infatti l’ora legale negli USA ma non in Italia, quindi avremo solo 5 ore di differenza).

Vi ricordiamo che la 96 esima edizione degli Oscar andrà in onda nella notte del 10 marzo: potete votare i vostri pronostici al FantaOscar qui.

Noi di BadTaste.it seguiremo la cerimonia in diretta su Twitch e YouTube a partire dalle 23.30 di domenica 10 marzo. Trovate tutte le informazioni e le nomination in questa pagina.

