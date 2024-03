Nel corso di un’intervista con Variety, i produttori degli Oscar 2024 hanno parlato del momento in cui John Cena è apparso “nudo” sul palco per presentare il premio ai migliori costumi.

La produttrice Molly McNeary ha spiegato che i responsabili di Standards & Practices, delle figure che si occupano di far rispettare le norme morali, legali ed etiche ai programmi televisivi, volevano che fosse “palese” che l’attore non fosse davvero nudo.

“Stavano sudando” ha spiegato. “Credo che alla fine siamo arrivati a un punto che ci ha permesso di stare tranquilli e che non ha fatto perdere a quel momento la sua carica comica. Sono molto grata che non sia arrivato sul palco indossando delle mutandine bianche, cosa che sono certa che [i responsabili di S&P] avrebbero preferito“.

“Vi spiego come funziona in questi casi” ha aggiunto il produttore esecutivo della programmazione della Disney, Rob Mills. “Non potevamo mostrare o lasciar intravedere parti intime, né davanti né dietro. E poi dovevamo assicurarci che non si vedesse nulla nel caso gli fosse caduta la busta, perciò abbiamo fatto in modo che sembrasse una bambola di Ken. Il sedere era coperto e la busta è stata assicurata lì usando del velcro. A parte questo, era nudo“.

Ecco anche alcuni scatti dal dietro le quinte:

Trovate tutte le informazioni e le nomination in questa pagina.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti! Seguiteci su TikTok!

Oscar 2024: link utili

Classifiche consigliate