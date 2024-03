Durante un’intervista con People, Ryan Gosling ha commentato la sua esibizione agli Oscar 2024 che ha riscosso tanto successo.

L’attore ha svelato che il giorno prima della grande notte c’erano anche sua moglie Eva Mendes e le sue figlie ad assistere alle prove generali.

“È stato bellissimo” ha commentato, parlando delle figlie. “Sono venute alle prove finali il giorno prima, erano in prima fila. Mi hanno dato un po’ di consigli e suggerimenti, tutti ottimi. Hanno svolto un ruolo immenso in tutto questo… è stato il loro interesse in Barbie e il disinteresse in Ken a farmi accettare il ruolo. È stato bellissimo averle lì“.

Trovate tutte le informazioni sugli Oscar 2024 in questa pagina.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti! Seguiteci su TikTok!

Oscar 2024: link utili

Classifiche consigliate