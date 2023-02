Past Lives: Lucky Red distribuirà il film acclamato al Sundance e a Berlino

Importante vendita all’European Film Market di Berlino per lo studio A24, che ha siglato accordi con i migliori offerenti internazionali per i diritti di Past Lives, uno dei nuovi film meglio accolti dalla critica finora quest’anno.

In Italia sarà Lucky Red a distribuire la pellicola proposta in Concorso alla Berlinale: diretta dalla regista canadese di origini Sudcoreane Celine Song, vede nel cast Greta Lee, Teo Yoo e John Magaro. Il film racconta la storia di Nora e Hae Sung, due amici d’infanzia con un legame strettissimo che vengono divisi quando la famiglia di Nora emigra dalla Corea del Sud. Vent’anni dopo, si ritrovano a New York per una settimana e si confrontano sui temi dell’amore, del destino e delle scelte che si fanno nella vita.

A24 ha presentato il film al Sundance Film Festival, dove è stato accolto benissimo dalla critica (ottenendo recensioni estremamente positive) e ha attirato l’attenzione di numerosi compratori. All’EFM lo studio ha venduto i diritti anche per il Regno Unito, la Germania e l’Austria, l’Australia e la Nuova Zelanda, la Spagna, l’America Latina, il Giappone, la Scandinavia, la Svizzera, la Corea del Sud, la Turchia, l’Indonesia e il Vietnam, e sono in corso trattative per la distribuzione in Spagna.