Paul Walker: il ricordo di James Wan, Vin Diesel e della figlia Meadow a nove anni dalla morte

Il 30 novembre del 2013, Paul Walker perdeva la vita in un incidente stradale, a soli 40 anni, insieme all’amico Roger Rodas, 38 anni, che si trovava alla guida della Porsche Carrera GT della star di Fast & Furious.

La vettura, come noto, si schiantò contro un lampione e due alberi uscendo di strada in una curva presso Hercules Street vicino a Kelly Johnson Parkway a Valencia, Santa Clarita, California.

Paul Walker, all’epoca, stava lavorando a Fast & Furious 7, il capitolo diretto da James Wan (The Conjuring, Aquaman). Il filmmaker, come noto, dovette finire di girare la pellicola “riportando in vita” l’attore impiegando i VFX.

Ed è stato proprio James Wan a ricordare Paul Walker con un sentito post su Instagram:

Sono passati nove anni dalla scomparsa di Paul. Ricordo come se fosse ieri il momento in cui appresi la notizia dell’incidente. Dire che rimasi sconvolto sarebbe riduttivo. Era un essere umano davvero straordinario. Divertente, tranquillo, compassionevole. Una star del cinema riluttante che sognava di essere un guardaparco. Voleva prendersi una pausa dalla recitazione dopo Fast & Furious 7, in maniera tale da poter trascorrere più tempo con sua figlia adolescente per non perdersi i suoi anni formativi. Questa cosa mi fa piangere ancora oggi, quando ci penso.

Ed ecco anche il ricordo di sua figlia, Meadow:

E quello di Vin Diesel:

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Instagram