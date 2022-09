Pearl: Mia Goth spiega come il background famigliare ha influito sul suo personaggio

Allo scorso Festival di Venezia è stato presentato fuori Concorso Pearl (LEGGI LA RECENSIONE), prequel di X-A Sexy Horror Story che ci racconta le origini del villain che, nel primo film, nella versione più giovane era interpretato da Mia Goth.

Nel 1918, mentre il marito è impegnato al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, Pearl è costretta ad aspettarlo a casa, dove aiuta la madre severa con i lavori di casa e si prende cura del padre malato che ha contratto la febbre spagnola. In un’intervista con Comicbook.com, l’attrice ha parlato del suo personaggio, spiegando come il suo background famigliare ha influito su di lei:

Penso che la Pearl che incontriamo in Pearl sia sicuramente un prodotto del suo ambiente ed è questo che la motiva per tutto il film. Se fosse cresciuta in un’epoca diversa, magari con genitori diversi che la sostenevano e la incoraggiavano di più, non credo che avrebbe intrapreso la strada che ha intrapreso e questo è ciò che mi ha aiutato a immedesimarmi in lei come personaggio. Non è solo un’assassina a sangue freddo. Sta solo facendo il meglio con quello che ha.

Il film uscirà nelle sale statunitensi il prossimo 16 settembre, ma nel frattempo è stato annunciato un terzo film del franchise, MaXXXine, ambientato dopo gli eventi di X. Alla regia troveremo sempre Ti West, che ha raccontato come è nata l’idea di espandere l’universo del primo film, sostenendo che al momento non ha intenzione di realizzare sequel o prequel di altre sue opere:

[Pearl] non mi ha fatto pensare in modo diverso [ai sequel dei film precedenti], è solo che, non appena è nata l’idea mentre stavamo realizzando X, ho iniziato a pensare all’insieme, come a una cosa più grande. Ha smesso di essere una storia di persone in una fattoria e ha iniziato a essere una storia su una cosa più grande. E questo era unico per questo progetto e unico per il momento in cui è arrivato.