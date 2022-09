Pearl, Ty West sulle origini del prequel: “È successo tutto in modo strano”

Allo scorso Festival di Venezia è stato presentato fuori concorso Pearl (qui la recensione), prequel di X-A Sexy Horror Story che ci racconta le origini dell’antagonista che, nel primo film, nella versione più giovane era interpretato da Mia Goth.

In occasione del TIFF, il regista Ty West ha parlato della genesi del progetto:

È nato tutto in modo strano. Stavamo andando in Nuova Zelanda per girare X, era il picco del Covid-19 e la Nuova Zelanda era un posto sicuro per girare un film. Avevamo questa infrastruttura pronta, con una troupe e un cast, stavamo costruendo tutti questi set e lavorando sodo per realizzare un film nell’unico posto al mondo dove era possibile girare un film. Ci è sembrato sensato cercare di realizzare due film mentre eravamo lì, per sfruttare al meglio tutte le risorse.