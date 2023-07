Prima di assumere la sua forma attuale in due parti per Netflix, Rebel Moon doveva essere a tutti gli effetti un film di Star Wars.

Il regista propose la sua idea alla Lucasfilm anni fa, durante la post-produzione di L’uomo d’acciaio. “Doveva essere I sette samurai nello spazio” ha raccontato a Empire. “L’avevo concepito come film di Star Wars“.

“C’era appena stata vendita [della Lucasfilm alla Disney] e c’è stata quella finestra in cui tutto sembrava possibile. Dissi loro: ‘Non voglio nessuno dei vostri personaggi, nessuno dei personaggi noti. Voglio solo girare un mio film in parallelo’. All’inizio proposi addirittura una storia vietati ai minori, era fallita in partenza“.

Ha poi concluso: “Sapevo che si trattava di troppo da chiedere, in tutta onestà, ma più ci lavoravo, più mi rendevo conto che non sarebbe mai stato probabilmente ciò che volevo“.

Il kolossal fantascientifico in due parti debutterà su Netflix il 22 dicembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

