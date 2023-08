Peter Jackson si unisce al coro di registi che hanno apprezzato particolarmente Talk to Me, il film horror targato A24 uscito al cinema a fine luglio negli Stati Uniti, dove ha ottenuto il secondo miglior esordio di sempre per lo studio (10 milioni di dollari).

“Talk to me non è solo bello, è davvero bellissimo” ha dichiarato il regista. “Il miglior horror e il più intenso da anni a questa parte“.

I fratelli Phillipou, registi del film, nelle ultime settimane hanno ricevuto i complimenti di persone come Steven Spielberg, Jordan Peele, George Miller e Ari Aster, che hanno lodato il loro operato.

A24 aveva ottenuto i diritti del film dopo averlo visto al Sundance Film Festival, dove era stato molto apprezzato dalla critica. Talk To Me uscirà nelle sale italiane il 28 settembre con Midnight Factory, etichetta horror di Plaion Pictures.

Fonte: World of Freel

Classifiche consigliate