PGA Awards 2023: Everything Everywhere All At Once vince e punta all’Oscar!

La strada di Everything Everywhere All At Once verso l’Oscar è sempre più spianata: il film dei Daniels ha infatti ricevuto ieri sera il premio come miglior produzione alla 34 esima edizione dei Producers Guild of America Awards, i premi del sindacato dei produttori americani che è un forte indicatore per gli Oscar. Un anno fa I segni del cuore – CODA vinse a sorpresa, cementando il suo percorso verso la statuetta. L’anno prima toccò a Nomadland. In 23 edizioni su 33 il PGA ha ottenuto l’Oscar al miglior film; dal 2009 a oggi solo La grande scommessa, La la land e 1917 si sono comportati diversamente. Uno dei motivi per questo parallelismo è il fatto che sia la Producers Guild che l’Academy utilizza il voto preferenziale.

Il produttore Jonathan Wang, ricevendo il premio, ha ringraziato i due registi:

Alla mia destra e alla mia sinistra, Daniel Scheinert e Daniel Kwan: non posso fare tutto ciò senza di voi. Mi aveve insegnato come essere allegro, divertente, come rendere un set accogliente e come essere creativo, mettendo sempre le persone davanti a tutto.

Durante la serata Pinocchio di Guillermo del Toro ha vinto il PGA come miglior film d’animazione – un anno fa Encanto ricevette lo stesso premio e poi l’Oscar.

Tom Cruise ha ricevuto il David O. Selznick Award, il premio alla carriera, dalle mani della produttrice della Paramount Sherry Lensing, che lo ha presentato così parlando di Top Gun: Maverick:

Non ci ha mai visti come i suoi nemici. Quando il budget si alzava, Tom si impegnava ad abbassarlo senza danneggiare il film. Tom Cruise ci ha mostrato che il cinema è tornato. Guardava tutti i giornalieri, tutte le preview. Ogni giorno accanto a Tom Cruise è un giorno migliore.

L’attore e produttore ha ringraziato Lansing, dicendole:

Sei una persona eccezionale, e hai avuto un impatto incredibile sulla mia carriera.

Cruise ha poi raccontato di quando, da bambino, faceva qualsiasi lavoro pur di andare al cinema: “Anche se non avevo i soldi, trovavo un modo per andarci”. E poi, a 18 anni, si è ritrovato sul set di una pellicola: era Taps, con Timothy Hutton e Sean Penn. Fu lì che iniziò a imparare l’arte cinematografica: “Ero sopraffatto da tutto ciò che ancora non sapevo. Come potevo diventare competente?” Dopo le riprese, Sean Penn invitò Cruise a Los Angeles, dove incontrò Paula Wagner, che divenne la sua agente e, successivamente, produttrice con lui. Infine, ha ringraziato il pubblico:

Voglio ringraziare il pubblico: grazie per avermi permesso di intrattenervi.

PRODUCER GUILD OF AMERICA AWARDS: TUTTI I VINCITORI

Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures

Everything Everywhere All At Once

Danny Thomas Award for Outstanding Producer of Episodic Television – Comedy

The Bear

Outstanding Producer of Limited or Anthology Series Television

The Dropout

Outstanding Producer of Televised or Streamed Motion Pictures

Weird: The Al Yankovic Story

Outstanding Producer of Non-Fiction Television

Stanley Tucci: Searching For Italy

Outstanding Producer of Documentary Motion Picture

Navalny

Outstanding Producer of Game & Competition Television

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls

Outstanding Producer of Live Entertainment, Variety, Sketch, Standup & Talk Television

Last Week Tonight with John Oliver

Norman Felton Award for Outstanding Producer of Episodic Television – Drama

The White Lotus

Outstanding Producer of Animated Theatrical Motion Pictures

Guillermo del Toro’s Pinocchio

PGA Innovation Award

Stay Alive, My Son

Outstanding Short Form Program

Only Murders in the Building: One Killer Question (Season 2)

Outstanding Children’s Program

Sesame Street

Outstanding Sports Program

Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off

***

HONORARY AWARDS

David O. Selznick Achievement Award

Tom Cruise

Stanley Kramer Award

Till

Milestone Award

Michael De Luca and Pam Abby

Norman Lear Achievement Award

Mindy Kaling

Vance Van Petton Entrepreneurial Spirit Award

Lena Waithe

La 95 esima edizione degli Oscar si terrà nella notte tra il 12 e il 13 marzo.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra sezione.