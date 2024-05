Secondo quanto riportato da Deadline la Legendary Pictures avrebbe stretto un accordo con Mob Entertainment per sviluppare e produrre un film live-action basato sul suo franchise di videogiochi horror Poppy Playtime.

Nei titoli videoludici del franchise i giocatori assumono il ruolo di un ex dipendente dell’ex illustre marchio di giocattoli Playtime Co. Dopo aver ricevuto una lettera criptica, il protagonista viene riportato nella sede tentacolare e desolata solo per scoprire rapidamente che è diventata la dimora di una serie di giocattoli che hanno assunto una vita propria. Lontani dai giocattoli amichevoli dei ricordi d’infanzia, questi giocattoli nutrono intenzioni sinistre.

