Predator: svelato il titolo del prequel che arriverà in estate 2022

In occasione del Disney Plus Day, lo studio ha annunciato che la pellicola si intitolerà Prey e sarà disponibile la prossima estate. La pellicola sarà disponibile in streaming su Hulu negli Stati Uniti e su Star nel resto del mondo.

A fine luglio, i produttori John Davis e John Fox hanno parlato del nuovo film della saga confermando che sarebbe stata una storia delle origini con la cronaca del primo approdo di un Predator sulla terra.

Davis illustrato i punti in comune con il primo film con protagonista Arnold Schwarzenegger:

Riprende un po’ quello che rese il primo film di Predator efficace, racconta la storia di un essere umano che non vuole arrendersi e che è in grado di osservare, interpretare e in sostanza battere una forza più forte, più potente e più armata.

Fox ha poi aggiunto:

In effetti è più vicino a Revenant che ad altri film di Predator, lo capirete quando lo vedrete.

Per quanto riguarda il tono del film, come spiegato da Davis:

Dipende dal montaggio, è stato concepito come un film vietato ai minori, ma potrebbe anche finire per essere PG-13. Lo scopriremo quando il montaggio sarà pronto.