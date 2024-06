Sono anni che si fanno pressioni all’Academy Of Motion Picture Arts And Scientists affinché gli Oscar inseriscano una categoria dedicata al mondo degli stunt.

A Cannes Empire ha intervistato i capi dell’organizzazione, chiedendo un commento in proposito.

“Stiamo discutendo della possibilità con i membri della comunità stunt che sono membri dell’Academy” ha confermato Bill Kramer, capo dell’Academy. “Abbiamo già aggiunto un nuovo premio che debutterà tra due anni per i direttori del casting, perciò siamo sempre aperti a queste discussioni”.

La presidente Janes Yang ha poi aggiunto:

L’Academy è come un organismo vivente. Ascoltiamo i nostri membri e se c’è un sostegno davvero forte e dei meccanismi effettivi per portare avanti la causa, e se c’è interesse… creiamo nuove categorie proprio come successo con il casting e proprio come successo nel corso dei decenni. Sono dei premi che si evolvono in base a come l’industria si evolve.

Il dibattito sull’inserimento di una categoria dedicata agli stunt si è riaperto in occasione dell’uscita di The Fall Guy, incentrato proprio su questa professione. Noi di Badtaste.it per l’occasione ne abbiamo parlato con il professionista Daniele Balconi, come potete leggere qui.

Cosa ne direste di un Oscar dedicato agli stunt? Ditecelo nei commenti!

Oscar 2024: link utili

Classifiche consigliate