Direttamente dal Kelly Clarkson Show, Sandra Oh ha ricreato l’iconica scena dell’arrivo della Regina Clarissa (Julie Andrews) in Pretty Princess, in cui l’attrice comunica a tutto il suo staff dopo una serie di cenni di assenso al telefono che “la Regina sta arrivando”.

Colpo di scena, però, questa volta a fare il suo ingresso non è Julie Andrews, la regina, ma la Principessa Mia in persona, alias Anne Hathaway.

Potete vedere la scena qui di seguito:

Ricordiamo che di recente Anne Hathaway è tornata a parlare del potenziale terzo film di Pretty Princess, spiegando che “siamo a buon punto. Questo è tutto quello che posso dire. Non c’è ancora niente da annunciare. Ma siamo a buon punto“.

