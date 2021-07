Qualche giorno fa, vi abbiamo raccontato che anche, il papà della saga di Metal Gear e del più recente Death Stranding, ha visto la Snyder Cut, la nuova versione di Justice League secondo. Se volete saperne di più, trovate dettagli aggiuntivi in questo articolo

Questa volta, tocca a Quentin Tarantino che, partecipando al podcast di CinemaBlend in occasione della promozione stampa della sua novellizzazione di C’era una volta a Hollywood, ha spiegato di non aver ancora visto la Snyder Cut, ma di essere decisamente incuriosito dalla cosa:

Beh, non l’ho ancora visto perché non sono abbonato a HBO Max, ma è qualcosa che mi piacerebbe vedere. Non ho neanche visto la versione al cinema, ma sarei davvero curioso di vedere questa versione da quattro ore, la sua idea originale per il film. Penso che sia una cosa fantastica. Così come quanto fatto dai fan che hanno continuamente supportato la cosa.

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.