Ottenuto il via libera da SAG-AFTRA visto lo sciopero in corso, GKIDS ha annunciato il cast vocale di doppiatori in lingua inglese di Il ragazzo e l’airone, il nuovo film dello Studio Ghibli.

Tra i nomi di grande spicchio troviamo Christian Bale (Shoichi Mak), Dave Bautista (The Parakeet King), Gemma Chan (Natsuko), Willem Dafoe (Noble Pelican), (aren Fukuhara (Lady Himi), Mark Hamill (Granduncle), Robert Pattinson (The Gray Heron), Florence Pugh (Kiriko), Luca Padovan (Mahito Maki), Mamoudou Athie, Tony Revolri e Dan Stevens (Parakeets).

Per l’occasione, anche anche la nuova locandina:

Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki sarà nelle sale italiane partire dal primo gennaio del 2024, cosa ne dite dei nomi scelti come doppiatori inglesi? Ditecelo qui di seguito nei commenti!

