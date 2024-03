Toshio Suzuki, produttore e co-fondatore dello Studio Ghibli, ha rilasciato un comunicato ufficiale dopo che Il ragazzo e l’airone ha vinto agli Oscar 2024 come miglior film d’animazione.

Ve la proponiamo qui di seguito:

In qualità di produttore di Il ragazzo e l’airone, sono estremamente onorato di ricevere un Oscar per il miglior film d’animazione. Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine nei confronti dell’Academy. Vorrei inoltre ringraziare tutte le persone che sono state coinvolte nella produzione di questo film, e tutte quelle che hanno lavorato per distribuirlo nel mondo. Questo film è iniziato quando Hayao Miyazaki ha deciso di ritornare dal suo ritiro. Dopo quel momento, abbiamo speso sette anni producendo quest’opera. Sono passati dieci anni dall’ultimo film di Miyazaki, Si alza il vento, e in questi dieci anni sono cambiate molte cose nell’ambiente che circonda i film. È stato veramente difficile riuscire a terminare questo film. Sono molto contento di sapere che il lavoro che è stato fatto, dopo aver superato queste difficoltà iniziali, è stato visto da persone in tutto il mondo, e che ha ricevuto questo riconoscimento. Sia io che Hayao Miyazaki siamo invecchiati molto. Sono felice di aver ricevuto un onore del genere alla mia età, e prendendo questo riconoscimento come un invito a continuare a lavorare, mi impegnerò ancora di più in futuro. Grazie infinite.