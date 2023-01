Rainbow Six: Chad Stahelski dirigerà il film con Michael B. Jordan

Il nuovo adattamento cinematografico targato Paramount del romanzo di Tom Clancy intitolato Rainbow Six ha trovato un regista.

Come annuncia THR, si tratta di Chad Stahelski, regista dei film di John Wick, scelto per dirigere il nuovo film con Michael B. Jordan, che tornerà a interpretare John Clarke dopo Senza rimorso nel 2021.

La Paramount distribuì il film in streaming dopo un accordo con Amazon il 30 aprile 2021, ma fonti del giornale indicano che il sequel arriverà al cinema, anche se le decisioni finali saranno prese più a ridosso della lavorazione.

Questa la sinossi del romanzo:

John Clarke, ex agente della CIA, amico del Presidente degli Stati Uniti, è un uomo d’azione spietato, posto a capo di un’organizzazione antiterroristica supersegreta chiamata Rainbow. Un fallito dirottamento su un volo per Londra, un assalto a una banca svizzera, il rapimento di un finanziere in Germania, un raid sanguinoso in un parco di divertimenti spagnolo: che legame c’è fra queste azioni? I terroristi sono un gruppo di uomini feroci e determinati che agiscono nel nome della natura: il loro successo potrebbe significare la distruzione totale dell’umanità, l’ultima catastrofica apocalisse.