Raquel Welch è morta: aveva 82 anni

Raquel Welch è morta mercoledì dopo una breve malattia: l’attrice e icona della moda, vero e proprio sex symbol a Hollywood negli gli anni sessanta e settanta, aveva 82 anni.

Nata Jo-Raquel Tejada a Chicago nel 1940, è nota soprattutto per aver partecipato a film iconici degli anni sessanta come Viaggio Allucinante e Un milione di anni fa (entrambi usciti nel 1966). Welch ha avuto una carriera lunga e decisamente proficua, nella quale ha ricevuto anche due nomination ai Golden Globe, vincendone uno nel 1975 come migliore attrice in una commedia o musical per I tre moschettieri.

Sul piccolo schermo ha interpretato ruoli in numerose serie (quasi cinquanta), tra cui Mork & Mindy, Lois & Clark, Sabrina vita da strega e CSI: Miami. Memorabile il suo cameo in Seinfeld, nel 1997. La sua più recente apparizione è stata nel 2017, in programmi come Date My Dad e How To Be a Latin Lover, oltre che in un video musicale.

Fonte: TMZ